Ondate di disinformazione si stanno diffondendo sul pericolo della 'Malattia X'

Una "possibile malattia" sta sollevando un polverone di disinformazione e, incredibilmente, di profitto. Al centro di questa tempesta c'èil "Disease X", un termine coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere una pandemia futura ipotetica, che ha catturato l'immaginario degli speculatori americani.

Quest'ultima è diventata preda e pretesto per trame e teorie cospirazioniste senza fondamento. Queste narrazioni, che dipingono il patogeno sconosciuto come parte di un oscuro piano elitario per ridurre la popolazione globale, hanno preso piede principalmente negli Stati Uniti, per poi diffondersi in Asia, tradotte in svariate lingue regionali.

La velocità con cui queste false informazioni si stanno diffondendo rappresenta una minaccia tangibile, alimentando l'incertezza sui vaccini e mettendo a rischio i preparativi per le emergenze sanitarie pubbliche, a soli quattro anni dalla pandemia di Covid-19. Sfruttando la paura generata attorno a Disease X, influencer di destra negli Stati Uniti non hanno perso tempo a capitalizzare queste teorie infondate, vendendo kit medici che includono trattamenti per il Covid-19 di dubbia efficacia.

"I venditori di falsità stanno cercando di sfruttare questa teoria del complotto per vendere prodotti", ha affermato Timothy Caulfield, dell'Università dell'Alberta in Canada. La situazione si complica ulteriormente quando figure note per la diffusione di teorie del complotto, come Alex Jones di InfoWars, arricchiscono la narrazione con affermazioni prive di fondamento su piani globalisti e armi di distruzione di massa.

Intanto, piattaforme come X (ex Twitter) hanno ridotto la moderazione dei contenuti, lasciando campo libero alla disinformazione. La tendenza crescente alla diffidenza nei confronti dei vaccini, aggravata dal Covid-19, promette effetti a lungo termine sulla salute pubblica, con un segmento della popolazione sempre più incline a rifiutare misure preventive efficaci in favore di soluzioni inefficaci o addirittura dannose.

Attenzione, la "malattia X" è un argomento realmente discusso da parte della comunità scientifica, ma sono le voci che si stanno creando attorno - voci non scientifiche - che stanno facendo preoccupare gli scienziati.