Le onde della California sono diventate di colore blu luminescente

Le coste tra la Bassa California e Los Angeles stanno vivendo una significativa fioritura di alghe conosciuta come la "marea rossa". Queste fioriture sono causate da grandi aggregazioni di Lingulodinium polyedra, un fitoplancton marino. Di giorno, questi organismi emanano una tonalità bruno-rossastra, di notte, invece, emanano un bagliore blu.

L'attuale fioritura è stata rilevata per la prima volta alla fine di marzo 2020, e non si sa quanto durerà, se giorni o settimane. L'evento arriva in un momento in cui le restrizioni sul distanziamento sociale vengono allentate in gran parte degli Stati Uniti. Le spiagge dello stato sono state chiuse per diverse settimane a causa della pandemia da COVID-19, ma stanno iniziando pian piano a riaprire.

"La mia parte preferita è stato remare: era quasi come se ci fosse un bagliore attorno alla tua mano", descrive un surfista sulla spiaggia. "La mia tavola ha lasciato una scia bioluminescente. C'erano alcuni di noi là fuori e stavamo ridacchiando, uomini adulti che gridavano 'è così bello' e sguazzavano come bambini nella vasca da bagno".

Fortunatamente, il Lingulodinium polyedra non è tossico per l'uomo e non sono stati emessi avvisi di salute pubblica in risposta a questo evento, secondo lo Scripps Institute. È importante sottolineare, tuttavia, che non tutte le fioriture di fitoplancton sono uguali. In alcune parti del Mediterraneo, ad esempio, le fioriture di queste alghe emettono una pericolosa neurotossina chiamata yessotossina.

Eventi del genere ce ne sono moltissimi: dall'Antartide che diventa color rosso "sangue" a un paese della Spagna invaso dalla schiuma marina.