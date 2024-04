Senza onde gravitazionali, la vita umana potrebbe non esistere

Un recente studio propone che l'essenza stessa dell'umanità possa risiedere nelle onde gravitazionali. Queste ultime, secondo i ricercatori, hanno giocato un ruolo cruciale nella danza cosmica che ha permesso la nostra esistenza.

Nell'arco di un universo governato dalle leggi newtoniane, forme di vita avanzate come la nostra potrebbero non avere mai visto la luce del giorno. Elementi come idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo, fondamentali per la vita, sono il risultato di processi cosmici che vanno dal Big Bang alla fusione di elio nelle stelle.

Tuttavia, per costruire la complessità della vita mammifera, servono almeno venti elementi, due dei quali, secondo recenti studi, sono frutto di eventi ancora più straordinari: le kilonove, ovvero le fusioni di stelle di neutroni, fenomeni catalizzati dalle onde gravitazionali.

Questi incontri cosmici rari ma fondamentali per la sintesi di elementi come iodio e bromo, essenziali per lo sviluppo umano, avvengono grazie alla perdita di energia causata dalle onde gravitazionali prodotte quando due stelle di neutroni si avvicinano a spirale l'una verso l'altra fino a fondersi.

Senza le onde gravitazionali, tali eventi sarebbero così rari da render quasi impossibile la formazione di questi elementi chiave. L'ipotesi solleva questioni affascinanti sull'unicità della vita sulla Terra e sui meccanismi che ne hanno permesso lo sviluppo. Gli autori dello studio, in attesa di revisione paritaria, suggeriscono persino che la prossima volta che metteremo piede sulla Luna, potremmo cercare tracce di iodio-129 come prova definitiva di questo legame cosmico.

L'idea che per creare una torta di mele da zero, come disse Carl Sagan, sia necessario prima inventare l'universo, trova un risvolto ancora più affascinante: per avere qualcuno in grado di cuocere quella torta, potrebbe essere indispensabile un universo disegnato secondo le teorie di Einstein.

E, sebbene sia ancora presto per affermarlo con certezza, i misteri dell'universo continuano a stupirci, intrecciando le leggi della fisica con la trama della nostra esistenza.

SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti oggi su