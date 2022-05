One Outlook: il nuovo client di posta arriva su Windows 10 e 11, ma non per tutti

Solo ieri abbiamo scoperto che Microsoft sta lavorando ad una più ampia distribuzione di Windows 11, soprattutto nelle aziende. Oggi, per rendere il suo sistema operativo più appetibile per i clienti enterprise, l'azienda di Redmond sembra aver rilasciato un'app Outlook completamente rinnovata per Windows 11.

L'esistenza di One Outlook per Windows 11 è stata oggetto di numerosi rumor e leak negli ultimi tempi, poiché sembra che Microsoft abbia lavorato per più di un anno alla revisione del suo client per le mail. A quanto pare, però, l'attesa dei fan sembra essere finita, perché la nuova app di Outlook per Windows 11 e Windows 10 ha iniziato il suo rollout internazionale nella giornata di ieri.

Tra le novità maggiori del client troviamo un design di Outlook completamente rinnovato e molto più simile alla versione per browser dell'applicazione, nota anche come Outlook Web Experience. L'app è disponibile al momento per gli utenti Insider e Dev, ma non è detto che il rollout del programma non possa passare anche a chi utilizza una versione stabile del sistema operativo nel corso dei prossimi giorni.

Il client per PC, comunque, è parte del più ampio progetto One Outlook, percorso da Microsoft per tentare di consolidare l'esperienza utente e la grafica di Outlook su tutti i dispositivi su cui esso può essere utilizzato, partendo dai PC Windows aggiornati a Windows 10 e 11 e passando per i browser web e per le app smartphone. Inoltre, presto Microsoft dovrebbe lanciare una versione web-based del client di Outlook anche per macOS.

L'esperienza di One Outlook dovrebbe permettere una maggiore produttività degli utenti, rendendo più semplici operazioni altrimenti piuttosto tediose come la sincronizzazione di contatti, calendari, To Do ed eventi. Inoltre, One Outlook permetterà l'accesso a Microsoft Loop, una serie di componenti aggiuntivi che permetteranno una maggiore integrazione tra Outlook e Teams.