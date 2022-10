One UI 5.0 e Android 13 in arrivo su Samsung Galaxy S22: il rollout è iniziato

Dopo aver scoperto che il Samsung Galaxy S22 FE è stato cancellato, arriva finalmente una buona notizia relativa agli smartphone della linea S22 di Samsung. A quanto pare, infatti, il colosso coreano ha dato inizio al rollout di One UI 5.0 e Android 13 per i suoi top di gamma usciti a febbraio.

Samsung ha annunciato One UI 5.0 solo dieci giorni fa, il 14 ottobre, ma ha già iniziato il rilascio dell'aggiornamento alla nuova iterazione della sua Custom ROM. Nello specifico, il rollout attuale di One UI 5.0 è limitato ai Galaxy S22 con chipset Exynos, anche se il portale coreano WCCFTech ha confermato che l'aggiornamento è in arrivo anche sulle versioni dello smartphone dotate di chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Il rilascio di One UI 5.0 è stato rapidissimo da parte del colosso di Suwon, a riprova di come il supporto software garantito da Samsung sia ormai quasi in pari con quello di Google, che ha rilasciato Android 13 su smartphone Pixel solo un paio di mesi fa. Non solo: il software di One UI 5.0 è stato lanciato a solo una settimana di distanza dalla sua presentazione, dunque in tempi rapidissimi.

L'aggiornamento pesa circa 2 GB ed è attualmente in fase di rollout in Spagna, nel Regno Unito e in Svizzera. Considerata l'inclusione della Spagna tra i Paesi della prima fase del rilascio di One UI 5.0, sembra confermato che l'update arriverà anche in tutti gli altri Paesi europei nelle prossime ore, ancora prima che negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea del Sud.

Come sempre, potete aspettare che il vostro smartphone scarichi automaticamente l'aggiornamento software, oppure forzare il download tramite le impostazioni del telefono, recandovi nella sezione "aggiornamento software" e avviando la ricerca di eventuali update. Una volta che One UI 5.0 sarà disponibile sul vostro smartphone, vi basterà toccare il pulsante "scarica e installa" per avviare l'aggiornamento.