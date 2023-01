One UI 5.1 sta per arrivare su smartphone Samsung: ecco i primi che riceveranno l'update

L’aggiornamento del Samsung Game Launcher giunto erroneamente nelle scorse giornate ha fatto pensare ai fan del brand che One UI 5.1 stia per arrivare. Ebbene, a quanto pare è proprio così e, a confermarlo, è stata la stessa società: ecco su quali smartphone Samsung arriverà prima One UI 5.1.

Stando a quanto ripreso dai colleghi di 9to5Google, il registro delle modifiche per l’ultimo update del Samsung Galaxy Watch 5 menziona esplicitamente che One UI 5.1 è il nuovo requisito per accedere alla feature “Camera Controller” sullo stesso smartwatch. Per essere chiari, questa funzionalità consentirà agli utenti di controllare lo zoom della fotocamera sul telefono semplicemente “pizzicando” il display del dispositivo wearable.

A questo dettaglio si aggiungono due informazioni chiave. In primis, in passato Samsung ha confermato che la feature sarebbe divenuta disponibile a partire da febbraio: ciò significa che l’update a One UI 5.1 verrà distribuito tra meno di un mese a livello internazionale. In secondo luogo, una nota ufficiale nel changelog per il Galaxy Watch 5 conferma che la feature arriverà sui “modelli di punta rilasciati dopo Galaxy S20 e Galaxy Z Flip”. In altri termini, questi dovrebbero essere i primi smartphone Samsung a ricevere l’aggiornamento: Samsung Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Z Fold 2, Z Fold 3 e Z Fold 4.

Maggiori dettagli verranno comunicati indubbiamente in occasione della presentazione di Samsung Galaxy S23, fissata al 1° febbraio 2023.