One UI 5.1, rollout al via per tanti smartphone Samsung: l'elenco completo

L'aggiornamento a One UI 5.1 per Samsung Galaxy S22 ha fatto il suo debutto anche in Italia meno di due giorni fa, ma già pare che Samsung sia intenzionata ad estendere One UI 5.1 ad altri smartphone oltre a quelli delle linee Galaxy S23 e Galaxy S22. Addirittura, il rollout dell'aggiornamento per i nuovi device compatibili sarebbe già iniziato.

Con un comunicato pubblicato su Samsung Newsroom, infatti, il colosso coreano ha spiegato che svariati smartphone più o meno recenti riceveranno l'aggiornamento software a One UI 5.1. Quest'ultimo, infatti, verrà esteso alle ultime quattro generazioni di device della serie Galaxy S e alle ultime due generazioni di device della serie Galaxy Z.

Nello specifico, dunque, gli smartphone compatibili con One UI 5.1 saranno:

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE 4G e S20 FE 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Per gran parte di questi device, il rollout di One UI 5.1 è già iniziato da qualche giorno in molte regioni del globo, Europa (e Italia!) compresa. Nelle prossime settimane, invece, verrà completato il rilascio dell'aggiornamento di sistema per gli smartphone più "vecchi", ovvero i device della linea S20 e della linea Z3. In ogni caso, vi consigliamo di controllare spesso gli aggiornamenti disponibili per il vostro smartphone e, eventualmente, forzare manualmente la loro installazione.

Sembra comunque che per ora non ci siano piani per le serie A e M di device di fascia media e bassa del colosso di Suwon, che dunque potrebbero ricevere One UI 5.1 tra qualche mese. In compenso, però, varie funzioni software dei Galaxy S23, come la ricarica ottimizzata, stanno piano piano arrivando anche sugli smartphone delle annate precedenti, compreso il Galaxy A73 dello scorso anno.

Vi ricordiamo poi che Samsung promette un supporto lunghissimo ai suoi smartphone, sia lato aggiornamenti software che lato patch di sicurezza: se il vostro telefono non è troppo "anziano", insomma, potete stare quasi certi che riceverete One UI 5.1 anche voi. Intanto che aspettate, però, potete dare un'occhiata all'elenco di smartphone Samsung compatibili con Android 14, che verrà rilasciato nei prossimi mesi.