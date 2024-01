One UI 6.1 e Galaxy AI: Samsung conferma i primi smartphone che li riceveranno

Proprio nella giornata di ieri, Samsung ha confermato che Galaxy AI non sarà limitato ai Galaxy S24. Oggi, in una dichiarazione resa ad Android Authority, il produttore coreano ha confermato che diverse feature legate all’AI introdotte con la nuova serie saranno disponibili anche sui vecchi Galaxy.

In particolare, Samsung ha sottolineato che molte delle funzionalità di Galaxy AI introdotte su Galaxy S24 saranno supportate anche sui modelli precedenti, tra cui:

La serie Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

La Serie Galaxy Tab S9

Per questi dispositivi, l’arrivo è previsto entro la prima metà del 2024, ma chiaramente Samsung non ha specificato alcuna finestra di lancio più precisa e probabilmente ne sapremo di più solo nel corso delle prossime settimane. Resta anche da capire quali funzionalità di Galaxy AI saranno portate sui vecchi dispositivi e quali no, ma un altro punto che desta qualche perplessità tra gli utenti riguarda la gratuità della suite. Samsung infatti sul proprio sito ha specificato che “Galaxy AI sarà gratuito almeno fino al 31 Dicembre 2025”, e sui social ed i forum di settore sono in molti a chiedersi se dopo tale data sarà richiesto il pagamento di qualche somma di denaro per potervi accedere.