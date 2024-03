One UI 6.1 di Samsung in arrivo domani su altri dispositivi, con Galaxy AI: ecco quali

Mentre si inizia a parlare dei primi smartphone Samsung che dovrebbero ricevere Android 15, Samsung ha comunicato che il nuovo aggiornamento One UI 6.1 sarà disponibile da domani 28 Marzo 2024 su altri dispositivi Galaxy.

Nella fattispecie, avranno la possibilità di effettuare il download i possessori di Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) e Tab S9 (Wi-Fi) che avranno a disposizione nuovi strumenti portati dalla suite Galaxy AI basata sull’intelligenza artificiale di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine.

Tra le funzioni che debutteranno su questi dispositivi troviamo grazie a questo aggiornamento troviamo l’Assistente Chat, ma anche le Traduzioni Live, l’Interprete, Cerchia e cerca, Assistente Note e Web, Assistente Trascrizione, la Modifica Generativa per le foto, Edit Suggestion e lo Slow Mo Instantaneo.

“Il nostro obiettivo con Galaxy AI non è solo quello di inaugurare una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile, ma è anche quello di rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile per gli utenti“, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Questo è solo l’inizio di Galaxy AI, perché abbiamo in programma di offrire l’esperienza a più di 100 milioni di utenti Galaxy entro il 2024 e di continuare a sperimentare nuove modalità per massimizzare le illimitate possibilità dell’AI mobile“.

