Anche OneDrive si aggiorna: Microsoft pubblica l'app per Windows 11

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di come evitare di usare un account Microsoft su Windows 11, ma ciò non significa che l'utilizzo di un account di Redmond non sia caldamente consigliato: al contrario, pare che Microsoft stia lavorando ad un redesign completo di OneDrive che potrebbe rendere l'app imprescindibile per tutti i PC Windows.

Stando a quanto riporta Windows Latest, infatti, Microsoft sta lavorando a un nuovo client di OneDrive: quest'ultimo, nello specifico, sarebbe una ricostruzione da zero del popolare servizio di cloud storage, che sarebbe stato ripensato fin dalle sue basi per integrarsi al meglio proprio con Windows 11.

L'aggiornamento dell'applicazione dovrebbe arrivare prima della release di Windows 11 2H22, programmata per dopo l'estate: quest'ultima, infatti, integrerà OneDrive in Windows Search e in Esplora File, completando l'implementazione del servizio basato sul cloud su tutti i dispositivi aggiornati all'ultima versione di Windows.

Proprio in vista di Windows 11 2H22, dunque, Microsoft starebbe spingendo i suoi utenti per un'adozione più capillare di OneDrive, e per farlo avrebbe pubblicato una prima versione beta dell'app di OneDrive per Windows 11 (finora mai esistita) sul proprio sito web.

La nuova app è basata sui principi di design di WinUI per Windows 11: potete dare un'occhiata alla homepage del software nell'immagine in calce a questa notizia. L'app garantisce una nuova esperienza di navigazione tra i file sul cloud e permette di ritoccare tutta una serie di impostazioni finora precluse all'utente, a meno di utilizzare la web app del programma.

Tra le opzioni più gradite, troviamo la possibilità di inserire più account OneDrive sullo stesso PC, in modo da passare facilmente dal proprio account personale a quello lavorativo o studentesco, oppure quella di controllare "al volo" la quantità di spazio occupata nel cloud.