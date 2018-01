OneDrive di Microsoft presto supporterà il ripristino dei file

A quanto pare, nel giro di un paio di settimaneimplementerà inun'importante funzionalità che permetterà di effettuare il ripristino dei file.

Battezzata "Restore Files", la feature sarà particolarmente gradita dai molti utenti che utilizzano quotidianamente la piattaforme di file hosting del gigante di Redmond, in quanto consentirà loro di ripristinare i file da qualsiasi modifica effettuata in passato.

L'annuncio sarebbe arrivato da Stephen L. Rose, Senior Product Manager per Microsoft Onedrive For Business, il quale avrebbe rivelato il tutto nel corso del SharePoint Saturday San Diego (SPSSD). A riguardo ancora non sono disponibili molte informazioni: resta da capire infatti se la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti o se, come sembra, inizialmente Microsoft la renderà disponibile solo per Onedrive for Business.

La possibilità di ripristinare i file da "qualsiasi punto" è estremamente importante. Per Microsoft potrebbe tradursi in un vantaggio significativo, in quanto potrebbe fare da incoraggiamento per la memorizzazione di più file online, compresi i dati sensibili. Inoltre, contribuirà a fornire una maggiore protezione contro attacchi ransomware, come notato da Ryan Schouten su Twitter.

Al momento però ancora non sono note molte informazioni a riguardo: resta infatti da capire se sarà disponibile per tutti gli utenti o meno. Maggiori informazioni potrebbero arrivare a breve.