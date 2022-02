OnePlus 10, arriva un altro smartphone: avrà il nuovo chipset MediaTek 8100

Mentre OnePlus 10 Pro arriva in occidente, OnePlus sta lavorando anche ad altri device che dovrebbero far parte della linea 10 dei suoi dispositivi flagship. Oggi, in particolare, un tipster ha confermato l'esistenza di un nuovo smartphone OnePlus 10 finora rimasto sconosciuto ai fan e mai trattato prima d'ora neanche dagli insider.

La notizia arriva da un post del leaker Digital Chat Station su Weibo, che spiega che la particolarità dello smartphone è che monterà un chipset MediaTek Dimensity 8100, a differenza dello Snapdragon 8 Gen 1 presente sia su OnePlus 10 che su OnePlus 10 Pro. Il particolare SoC del device, non ancora annunciato ufficialmente da MediaTek, ci permette di escludere che si tratti del rumoreggiato OnePlus 10 "Oscar" e del top di gamma OnePlus 10 Ultra, che saranno infatti entrambi dotati di Snapdragon 8 Gen 1, addirittura in combinazione con la NPU MariSilicon X nel secondo caso.

Ad ogni modo, lo smartphone di cui parla Digital Chat Station dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,7" con una selfie-camera con tecnologia punch-hole posizionata in alto al centro dello schermo. Sul retro del device, invece, troveremo un obiettivo principale Sony IMX766 da 50 MP, mentre non è chiaro se lo smartphone avrà anche una seconda e una terza lente.

Il device dovrebbe avere una batteria da 4.500 mAh con il supporto per la ricarica rapida fino a 120 W. Non sappiamo invece nulla riguardo a tagli di RAM, storage e sistema operativo del telefono, che restano sconosciuti. Lo stesso vale anche per il design del suo form factor.

Probabilmente, il device sarà la versione cinese di OnePlus 10 "standard", a cui lo smartphone rumoreggiato dal tipster cinese si avvicina molto in termini tecnici, eccetto che per la scelta di adottare un chipset MediaTek. Altra possibilità, benché decisamente meno probabile, è che invece si tratti di OnePlus 10R, anch'esso rumoreggiato negli scorsi giorni ma che dovrebbe avere un SoC MediaTek Dimensity 900.