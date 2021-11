OnePlus 10 arriverà prima in Cina che in Europa? I possibili periodi di lancio

Le indiscrezioni sulla gamma di smartphone OnePlus 10 non cessano di apparire online, dandoci sempre più dettagli tecnici - e non solo - su di essi. Dopo avere visto scheda tecnica e possibile finestra di lancio, altri informatori hanno affermato in queste ore che l’intera serie approderà prima in Cina che in Europa.

A parlarne “nel dettaglio” è stato il noto tipster Max Jambor, uno dei più appassionati e affidabili per quanto riguarda il mondo OnePlus. Al contrario del suo collega cinese Digital Chat Station, i suoi leak si manifestano sotto forma di immagini piuttosto che di poche parole. In questo caso, come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, egli ha pubblicato l’illustrazione di una linea del tempo dal 2022 al 2023, mostrando i periodi di lancio di OnePlus 10 Pro.

Secondo Jambor, il pubblico cinese sarà privilegiato e otterrà OnePlus 10 Pro tra gennaio e febbraio 2022; i consumatori del resto del mondo, tra cui quindi noi europei, troveremo nei negozi il medesimo modello soltanto a partire da marzo o aprile 2022. Il vantaggio del mercato domestico si fa quindi sentire ancora una volta, come nel caso dello smartphone Redmi Note 11 presentato a fine ottobre. Niente di preoccupante, comunque, dato che si tratta di massimo tre mesi di attesa.

Sempre a proposito di OnePlus 10 Pro, lo stesso smartphone si è mostrato con nuovi render dove la fotocamera Hasselblad è protagonista assoluta.