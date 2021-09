OnePlus 10 avrà un nuovo sistema operativo, frutto dell'unione tra OxygenOS e ColorOS

Quello che qualche settimana fa sembrava impossibile alla fine accadrà: data la fusione tra OnePlus e OPPO, i dispositivi di entrambi i brand otterranno a partire dal 2022 un nuovo sistema operativo frutto dell’unione tra OxygenOS e ColorOS, pensato per essere “globale, unificato e aggiornato”.

Le indiscrezioni riguardo l’approdo di tale soluzione inedita sui prodotti OnePlus e OPPO sul mercato cinese erano apparse in rete ancora diverso tempo addietro, ma allora era giunta la conferma da parte di OnePlus riguardo alla dotazione continuata di OxygenOS sui dispositivi venduti in Europa. Ora, però, la situazione sembra essere cambiata ancora una volta.

Sul forum ufficiale della società asiatica, il CEO Pete Lau ha scritto quanto segue: “Da quando abbiamo annunciato la nostra integrazione con OPPO, sono sicuro che molti di voi sono ansiosi di saperne di più sul futuro, sia per OnePlus che per voi. Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per tracciare la nostra strategia futura su come sfruttare al meglio le nostre maggiori risorse e creare prodotti e un'esperienza migliore per i nostri utenti. Oggi vorrei condividere con voi alcuni aggiornamenti sul futuro di OnePlus. Con la fusione, vorrei dire che OnePlus è entrata nella fase OnePlus 2.0”.

Si legge, inoltre, che OxygenOS e ColorOS hanno già completato la fusione del codice base ancora nel giugno scorso e che la prossima serie ammiraglia del 2022 giungerà sul mercato proprio con l’inedito risultato del duro lavoro degli sviluppatori. In altre parole, il sistema operativo unificato sostituirà OxygenOS su OnePlus 10. Sarà senza alcun dubbio interessante capire come sarà questa nuova esperienza d’uso e se sarà gradita ai fan di entrambi i marchi.

Nella giornata odierna è giunta anche la conferma riguardo l’assenza di OnePlus 9T e 9T Pro sul mercato nel 2021.