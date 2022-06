OnePlus 10: cancellati i modelli vanilla e Ultra, arriverà solo OnePlus 10T

Negli ultimi mesi vi abbiamo spesso parlato di leak e rumor su OnePlus 10 Ultra. A quanto pare, però, in realtà OnePlus 10 Ultra non esisterebbe, mentre la compagnia cinese avrebbe in programma ancora un solo smartphone flagship per il resto di 2022, ovvero OnePlus 10T.

Stando a quanto spiega su Twitter l'insider Max Jambor, quello che finora abbiamo chiamato "OnePlus 10 Ultra" non sarebbe altro che OnePlus 10T, l'ultimo device della linea 10 del produttore cinese, che dovrebbe dunque affiancarsi a OnePlus 10 Pro e OnePlus 10R. Inoltre, Jambor spiega che OnePlus 10T sarà l'ultimo device della linea flagship dell'azienda ad uscire nel 2022, poiché la serie 10 si concluderà con quest'ultimo, mentre pare che per il lancio di OnePlus 11 bisognerà attendere almeno fino all'inizio del 2023.

Ciò significa anche che non uscirà alcun OnePlus 10 "vanilla", la cui esistenza è stata più volte messa in dubbio dagli insider del settore e che non è ancora stato ufficialmente annunciato dall'azienda cinese, nonostante la variante "Pro" sia uscita in Cina più di sei mesi fa. A questo punto, dunque, è probabile che OnePlus 10 "vanilla" sia stato cancellato a metà produzione per lasciare spazio al modello Ultra, poi denominato OnePlus 10T.

Fortunatamente, pare che OnePlus 10T erediterà le caratteristiche tecniche da top di gamma che erano state rumoreggiate per la OnePlus 10 Ultra, poiché sembra che monterà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, una RAM LPDDR5, uno storage UFS 3.1 e una batteria da 4.800 mAh con ricarica rapida fino a 150 W. Inoltre, lo schermo del device sarà un pannello AMOLED FHD+ da 6,7".

Lato fotocamera, infine, dovrebbe continuare la collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, che garantirà allo smartphone un'interessante lente primaria da 50 MP e, presumibilmente, una fotocamera posteriore dotata di tre lenti, affiancando all'obiettivo principale un ultra-grandangolo e un teleobiettivo con zoom ottico.