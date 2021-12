OnePlus 10: la data di lancio è trapelata online, lo vedremo al CES 2022?

Dopo la conferma che OnePlus 10 monterà un Soc Snapdragon 8 Gen 1, i leak sul device sembravano essersi fermati, nonostante il lancio dello smartphone sia ormai imminente. Oggi, invece, il tipster Max Jambor ha pubblicato un tweet che mostra un'immagine promozionale di OnePlus, la quale suggerisce che OnePlus 10 sarà presentato il 5 gennaio 2022.

In particolare, stando all'immagine, OnePlus terrà un evento il 5 gennaio 2022 a Las Vegas: data e luogo coincidono con quelli del CES 2022, che si aprirà proprio il prossimo 5 gennaio. Tuttavia, va anche detto che la prossima edizione della convention sembra essere a rischio per via della nuova variante Omicron del Coronavirus, tanto che alcuni produttori hanno confermato che non parteciperanno o stanno rivedendo i propri piani a riguardo: per esempio, Samsung dovrebbe rivelare il Galaxy S21 FE proprio a margine del CES, ma potrebbe posticipare l'annuncio e non partecipare alla fiera proprio per via della pandemia.

Ad ogni modo, se la situazione pandemica non dovesse peggiorare, possiamo aspettarci che durante l'evento di OnePlus venga annunciata la linea OnePlus 10, o quantomeno lo smartphone "standard" della serie 10: non è infatti chiaro se l'azienda intenda mostrare sia OnePlus 10 che OnePlus 10 Pro nella stessa occasione o se preferisca farlo in due momenti diversi.

Inoltre, se davvero la presentazione di OnePlus 10 dovesse avvenire al CES, ciò potrebbe anche significare che la release dello smartphone potrebbe avvenire in contemporanea in tutto il mondo, e non prima nel mercato cinese e poi in Europa e in America: si tratterebbe di una rottura delle consuetudini consolidate dell'azienda, che però risponderebbe bene alla domanda internazionale di smartphone OnePlus.

Comunque, al momento i leak propendono per un lancio in Cina a gennaio e nel resto del mondo a marzo. Infine, vi è anche la possibilità che l'evento non sia affatto incentrato su OnePlus 10: come potete vedere dall'immagine in calce, infatti, il poster promozionale non dà informazioni circa il device che verrà presentato, e la stessa OnePlus non ha mai annunciato prima un proprio smartphone alla convention di Las Vegas.