OnePlus 10: la lineup si espande ancora, c'è anche OnePlus 10R Lite

Mentre attendiamo il lancio ufficiale di OnePlus 10R, che dovrebbe arrivare nei negozi in alcuni mercati selezionati il 28 aprile, nelle scorse ore è trapelato online uno smartphone che ha tutta l'aria di essere la versione Lite di OnePlus 10R e che potrebbe essere lanciata in parallelo a quest'ultimo.

Giusto poche ore fa, infatti, vi abbiamo parlato di un misterioso nuovo smartphone OnePlus, che oggi il portale GSMArena ha riconosciuto essere il presunto OnePlus 10R Lite, ovvero una versione di fascia medio-bassa di OnePlus 10R. Non è chiaro se OnePlus 10R Lite verrà lanciato insieme a OnePlus 10R o se dovremo aspettare ancora qualche settimana o qualche mese per la release dello smartphone.

Stando alle informazioni riportate da GSMArena e prelevate dalla certificazione cinese per smartphone TENAA, OnePlus 10R Lite avrà uno schermo da 6,59" con pannello IPS LCD e risoluzione 1.080 x 2.412p. Non è chiaro quale sarà il refresh rate del dispositivo, anche se, vista la somiglianza del pannello con quello di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, è possibile che la frequenza di refresh dello schermo sarà pari a 90 Hz.

A differenza del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, comunque, OnePlus 10R Lite avrà un SoC MediaTek Dimensity 8100, e non uno Snapdragon 695 di Qualcomm. Stando alle caratteristiche tecniche, completate da una batteria da 4.890 mAh con supporto per la ricarica rapida fino a 65 W, lo smartphone dovrebbe occupare la fascia medio-bassa della proposta OnePlus per la seconda metà del 2022, posizionandosi a metà tra OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, entrambi in uscita al termine dell'evento OnePlus del 28 aprile.

Sempre nel database TENAA sono state poi reperite altre caratteristiche dello smartphone, che avrà una fotocamera principale da 64 MP, insieme ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad un sensore macro da 2 MP. La selfie-camera del device, inoltre, dovrebbe essere un obiettivo da 16 MP.

Infine, il dispositivo sarà rilasciato con RAM da 8 o da 12 GB e storage fino a 256 GB anzitutto in Cina, dove verrà chiamato "OnePlus 10R Youth Edition", e solo in un secondo momento negli altri mercati globali, a partire dall'India.