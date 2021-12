OnePlus 10 sarà presentato a gennaio, c'è la conferma ufficiale

OnePlus 10 è uno dei telefoni Android più attesi del 2022, soprattutto per via delle sue interessanti caratteristiche tecniche, come la velocità di ricarica, che dovrebbe arrivare a 80 W su OnePlus 10 Pro. Benché la scheda tecnica dei device della serie OnePlus 10 sia ormai nota, l'azienda non si è mai sbottonata sulla loro data di lancio.

Oggi, tuttavia, è stato il CEO di OnePlus Pete Lau a confermare su Weibo, un sito di microblogging cinese, che OnePlus 10 sarà presentato a gennaio 2022: il post di Lau, di cui trovate uno screenshot in calce a questa notizia, è molto breve e non permette di dire se OnePlus 10 sarà anche messo in vendita il prossimo mese o se dovremo aspettare più a lungo per vederlo in commercio.

Inoltre, benché Lau non abbia fornito una data precisa per la presentazione della nuova serie di smartphone flagship del produttore cinese, alcuni leak sono convinti che OnePlus 10 e 10 Pro saranno mostrati al CES 2022, dunque nei primissimi giorni del mese di gennaio.

Infine, rimane anche da chiarire se il lancio cinese di OnePlus 10 coinciderà con quello globale: su questo frangente, infatti, i leak sono più scettici, mentre alcuni hanno già dichiarato che OnePlus 10 e 10 Pro faranno il loro debutto in occidente solo ad aprile 2022, tre mesi dopo la release orientale.

Secondo quanto stabilito dalla stessa OnePlus, OnePlus 10 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, anche se non è chiaro se il chipset sarà utilizzato solo su OnePlus 10 Pro o anche sul modello standard. Riguardo al modello "Pro", poi, sappiamo che esso sarà dotato di 12 GB di RAM LPDDR5 e di uno storage da 128 GB o da 256 GB. La fotocamera del device dovrebbe essere simile a quella di OnePlus 9 Pro, con un obiettivo principale da 48 MP, un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom 3X. La selfie-camera di OnePlus 10 Pro dovrebbe essere da 32 MP ed avere un design punch-hole nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, che sarà un display AMOLED QHD+ da 6.7" con refresh rate da 120 Hz.