OnePlus 10 Pro 5G da 256 Gigabyte, primo sconto su Amazon per il weekend

Mentre Mediaworld lancia lo sconto extra del 15% su un’ampia gamma di TV, su Amazon segnaliamo la prima riduzione di prezzo per il nuovissimo OnePlus 10 Pro 5G, nella configurazione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage.

Di seguito i dettagli:

OnePlus 10 Pro 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad di seconda generazione per smartphone - 2 anni di garanzia - Volcanic Black: 964,47 Euro (999 euro)

Come si può vedere, lo sconto è di 34,53 Euro, pari al 3% rispetto al prezzo di listino. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 80,38 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, oltre che spese extra zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è invece garantita per mercoledì 4 Maggio 2022. Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione per due anni a 138,36 Euro e tre anni a 200,53 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando una tantum. Chiaramente, viene anche data la possibilità di aggiungere accessori come il Case Satandstone a 23,99 Euro, il Case Karbon a 34,50 Euro e gli auricolari ufficiali a 129,99 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell’offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.