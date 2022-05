OnePlus 10 Pro 5G ed Huawei MateBook D 15 in offerta su Amazon, fino al 34% in meno

Sono disponibili in offerta su Amazon oggi due interessanti prodotti d'elettronica: OnePlus 10 Pro 5G ed Huawei MateBook D 15, che possono essere acquistati a prezzi davvero molto interessanti.

Di seguito i dettagli dello sconto:

OnePlus 10 Pro 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad di seconda generazione per smartphone - 2 anni di garanzia - Volcanic Black: 866,34 Euro (919 Euro)

HUAWEI MateBook D 15 Laptop, FullView Comfort Occhi da 15,6 pollici Notebook PC Portatile, Processore AMD Ryzen 5 5500U, Wi-Fi 6, RAM 8GB, 512GB SSD, Windows 11, Layout Italiano, Mystic Silver: 529 Euro (799 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio su entrambi i prodotti: su OnePlus 10 Pro 5G l'arrivo è previsto per domani 13 Maggio 2022 se si effettua l'ordine oggi, ed Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 72,20 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Per quanto riguarda Huawei MateBook D 15, invece, la consegna è prevista per lunedì 16 Maggio 2022, mentre non viene proposto il pagamento a rate di Amazon nè in 5, tanto meno in 12 mensilità. L'unico modo per dilazionare il pagamento è rappresentato da Cofidis, il cui pagamento a rate deve essere scelto al check.out.