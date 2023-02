OnePlus 10 Pro 5G, in offerta su Amazon il modello 12/256GB

Weekend di sconti anche su Amazon. In questo fine settimana di Febbraio 2023, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante su OnePlus 10 Pro 5G, nella variante con 12GB di RAM e 256 gigabyte di storage.

Lo smartphone, nella fattispecie, può essere acquistato a 749 Euro, l’11% in meno rispetto agli 842 Euro precedenti. Amazon permette anche di godere del pagamento in dodici rate mensili da 62,42 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e garantisce la consegna per lunedì 20 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

Il dispositivo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di OnePlus 10 Pro, sfoggia una fotocamera principale da 48 megapixel ultra grandangolare da 50MP, accompagnata da un teleobiettivo da 8 megapixel, ed è in grado di registrare video in 4K fino a 120fps ed in 8K a 24fps. Il display è Fluid AMOLED da 6,7 pollici QHD+ a 120Hz con LTPO 2.0. Garantito anche il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC 80W che garantisce un giorno di autonomia con una carica di 15 minuti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare di questa interessante offerta.