OnePlus 10 Pro analizzato da DxOMark: cosa pensano gli esperti del comparto fotocamera?

OnePlus 10 Pro è disponibile in Italia da inizio aprile 2022 e sin da allora si è confermato come un intrigante smartphone per chi predilige le soluzioni di fascia alta. A ciò si aggiunge, finalmente, il verdetto degli esperti di DxOMark per il comparto fotocamera: come si colloca nella classifica assoluta?

Secondo il team del portale citato non si tratterebbe di un setup piuttosto convincente. Anzi, allo stato attuale OnePlus 10 Pro si colloca al 27° posto nella classifica generale giusto sotto ad iPhone 12 Pro, Vivo X60 Pro+, Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 10 Pro. Riesce ad avere la meglio, però, sul Galaxy S22 con chip Exynos.

Scendendo nel dettaglio dell’analisi tecnica, a conquistare gli esperti sono state le migliorie applicate alle foto sia in ambienti aperti che in ambienti chiusi, garantendo ai soggetti una buona esposizione e un buon bilanciamento del rumore e dei dettagli. Allo stesso modo, i video ottengono 110 punti grazie alla stabilizzazione e alla riduzione del rumore, oltre che alla resa dei colori e all’ottimo funzionamento dell’autofocus.

Tuttavia, le carenze in scarsa illuminazione per fotografie e riprese, l’autofocus poco performante nelle foto e la debole fotocamera ultra-grandangolare non hanno convinto affatto DxOMark che, pertanto, non giudicherebbe nemmeno il comparto fotocamera come degno di un top di gamma. Confrontato con le alternative proposte dalla concorrenza, come Samsung Galaxy S22 Ultra e iPhone 13 Pro Max, viene fatta notare in ambedue i casi la lieve superiorità dei diretti rivali. In altre parole, sembra proprio che la società di Pete Lau abbia fatto un leggero passo falso.

Rimanendo nell’universo OnePlus, giusto oggi OnePlus Nord 2 5G ha ricevuto OxygenOS 12 nella sua prima Open Beta.