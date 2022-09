OnePlus 10 Pro, arrivano Android 13 e OxygenOS 13: al via il rollout globale

Dopo poco più di un mese dall'uscita della Open Beta di Android 13 per OnePlus 10 Pro anche in Italia, l'ultimo top di gamma di OnePlus si prepara oggi a ricevere la prima versione stabile di OxygenOS 13, che sarà ovviamente basata su Android 13.

OnePlus ha infatti annunciato l'inizio del rollout di OxygenOS 13 per OnePlus 10 Pro, che coinciderà dunque con l'aggiornamento ad Android 13 per lo smartphone, dal momento che la nuova versione della custom ROM di OnePlus è basata sul più recente sistema operativo mobile di Google.

OxygenOS 13 debutterà in Europa, in Cina, in India e negli Stati Uniti nelle prossime ore, con un rilascio graduale che potrebbe richiedere anche qualche giorno: se non state nella pelle per l'aggiornamento, però, potete provare in anteprima il sistema operativo già da ora iscrivendovi alla già citata Open Beta. Alcuni, invece, potrebbero aver già provato la Preview di Android 13 per OnePlus 10 Pro, uscita anche in Italia nel mese di maggio.

In ogni caso, l'aggiornamento europeo che comprende OxygenOS 13 porterà il firmware dello smartphone alla versione NE2215_11.C.19. Per poter installare l'update, dovrete fare attenzione ad avere almeno 5 GB di spazio nella memoria dello smartphone e il 30% di batteria prima di dare il via all'installazione dell'update.

La maggiore novità di OyxgenOS 13 è Aquamorphic Design, la nuova filosofia di design di OnePlus che aggiunge nuovi temi e colori allo smartphone, migliora le animazioni con una resa che mima la "fisica del mondo reale" e implementa nuovi widget sulla scherma Home dello smartphone. Inoltre, Aquamorphic Design dovrebbe migliorare anche i font e il riconoscimento dei gesti delle dita dell'utente sullo schermo.