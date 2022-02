OnePlus 10 Pro arriverà in Italia con il nuovo sistema operativo unificato?

L’arrivo di OnePlus 10 Pro in Europa è previsto per marzo 2022 e, in vista di tale evenienza, i tipster si stanno ponendo nuove domande e stanno esprimendo i loro rispettivi pareri. In particolare, in Europa OnePlus 10 Pro arriverà con l’inedito sistema operativo unificato?

A discuterne tramite i canali di 91Mobiles è il noto informatore Yogesh Brar, secondo il quale il debutto del sistema operativo unificato tra OnePlus e OPPO verrà posticipato ad altri modelli. Ergo, i piani del produttore asiatico escluderebbero il suo debutto su OnePlus 10 Pro globale. Al suo posto dovremmo continuare a vedere OxygenOS 12, dal Vecchio Continente agli Stati Uniti, passando anche per l’importante mercato indiano.

Il posticipo del rilascio, tuttavia, potrebbe vederci costretti a scaricare e installare un futuro aggiornamento dedicato proprio alla conversione da OxygenOS a quello che viene chiamato H₂OOS – dato dall’unione dell’occidentale OxygenOS e dell’asiatico HydrogenOS. È anche vero, però, che si prevedono grandi modifiche al design del software dopo una prima fase di assestamento per le due società ora fuse, OPPO e OnePlus.

Insomma, non ci resta che tenere gli occhi aperti e la mente vigile per ogni novità, in quanto l’OS unificato è “dietro l’angolo”.

Passando all’universo OPPO, il 4 febbraio OPPO Reno7 otterrà la versione globale.