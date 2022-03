OnePlus 10 Pro in arrivo in Italia dal 31 Marzo 2022: tutti i dettagli svelati da OnePlus

A poche ore dall’annuncio del lancio globale di OnePlus 10 Pro, OnePlus ha confermato che il nuovo smartphone sarà disponibile dal 31 Marzo 2022 alle ore 16:20 su Amazon e sul sito ufficiale del produttore.

Per gli utenti che effettueranno il pre-order è previsto anche un omaggio, perchè riceveranno le OnePlus Buds Pro Premum Wireless, se si effettua il preordine sul sito di OnePlus, mentre se si completa la prenotazione su Amazon o altri canali di vendita bisognerà collegare lo smartphone all’account OnePlus per riscattare le Buds Pro sull’app ufficiale di OnePlus.

In occasione del lancio, OnePlus OnePlus ha dato il via alla campagna “Capture the Horizon”, che si rifà alla qualità della fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di OnePlus 10 Pro5G, che come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine è dotato della seconda generazione di fotocamera Hasselblad.

Commentando questa campagna, Kate Parkyn, Associate Marketing Director di OnePlus Europe, ha detto: ”In OnePlus, l’esperienza dell’utente è al centro di tutto ciò che facciamo. Per l’imminente lancio di OnePlus 10 Pro, abbiamo voluto dimostrare le eccezionali capacità della nostra fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione. Volevamo mostrare ai nostri utenti le qualità di OnePlus Billion Color Solution in un modo nuovo, diverso dal solito. Quindi ci siamo lanciati in quest’ultima sfida, in spirito “Never Settle”, che ci ha permesso di catturare alcune bellissime immagini dell’orizzonte. Siamo molto orgogliosi della nostra partnership con Hasselblad e siamo certi di fornire ai nostri utenti un’esperienza e una qualità della fotocamera sempre migliori”.