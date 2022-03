OnePlus 10 Pro si avvicina: rivenditore svela per errore il prezzo europeo

Dopo aver scoperto la scheda tecnica di OnePlus 10 Pro, veniamo oggi a conoscenza di un altro dettaglio importantissimo relativo al telefono in uscita verso fine marzo: il sito web del rivenditore tedesco Mediamarkt, infatti, ha pubblicato per errore il prezzo europeo del top di gamma OnePlus.

A quanto pare, OnePlus 10 Pro costerà 899 Euro nella sua versione di base, ovvero con RAM da 8 GB e storage da 128 GB. Si tratta, come fa notare GSMArena, dello stesso prezzo con cui, l'anno scorso, era stato lanciato in Europa OnePlus 9 Pro, che aveva raccolto un buon successo di pubblico.

Manca invece all'appello, almeno per il momento, il prezzo della versione con 12 GB di RAM di OnePlus 10 Pro, mentre non è chiaro quanto costerà uno storage più ampio, ammesso che le due varianti con memoria da 256 GB e da 512 GB del telefono verranno messe in vendita anche in Europa, oltre che in Cina.

Intanto, comunque, l'uscita di OnePlus 10 Pro è stata fissata al 31 marzo anche in Italia, mentre la scheda tecnica dello smartphone è trapelata in rete diversi giorni fa. Nello specifico, la versione Global di OnePlus 10 Pro sarà dotata di un SoC Snapdragon 8 Gen1 e di 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, insieme ad uno storage UFS 3.1 da 128, 256 o 512 GB.

Lo schermo del device dovrebbe essere un pannello LTPO AMOLED da 6,7" con risoluzione di 3.216 x 1.440 pixel e con refresh rate dinamico tra 1 e 120 Hz. Il device, inoltre, sarà protetto da un Gorilla Glass Victus.

Il piatto forte dello smartphone, però, sarà la sua fotocamera realizzata in collaborazione con Hasselblad: il dispositivo avrà infatti un sistema triple-camera con una lente Sony IMX789 da 48 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP, insieme ad una selfie-camera da 32 MP.