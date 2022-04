OnePlus 10 Pro: codice sorgente kernel disponibile, porte aperte a ROM di terze parti

Il lancio in Italia di OnePlus 10 Pro avvenuto a fine marzo 2022 ha consentito ai fan del marchio e non solo di provare con mano i frutti del lavoro del team cinese guidato da Pete Lau. In queste ore è giunta poi un’ottima notizia per gli “smanettoni”: la società ha rilasciato il codice sorgente del kernel di OnePlus 10 Pro.

Cosa significa tutto ciò? Nei termini più semplici possibili, il kernel è il “cuore” del sistema operativo che consente il collegamento tra software (ovvero l’OS o le app) e l’hardware del dispositivo in questione. Il fatto che questo "nucleo" sia disponibile al pubblico non dovrebbe sorprendere troppo i lettori in quanto, legalmente parlando, i produttori sono obbligati a rilasciare al pubblico i sorgenti come parte della GNU General Public License versione 2.

Tuttavia, il caso di OnePlus è un po’ più speciale in quanto il supporto alle ROM personalizzate sviluppate da parti terze è stato sin dalle origini del brand il punto di forza dei suoi smartphone. Coloro che hanno vissuto gli “anni d’oro” di OnePlus One con CyanogenMod 13 pre-installata si ricorderanno della bellezza del modding, ovverosia la possibilità di personalizzare il dispositivo con elementi di design e applicazioni specifiche, o magari con una personalizzazione del sistema operativo più leggera rispetto a quella nativa, come ad esempio la popolare LineageOS.

In altre parole, se siete appassionati sviluppatori o persone a cui piace “smanettare” con gli smartphone, e magari apprezzate da sempre i dispositivi di casa OnePlus, OnePlus 10 Pro è ufficialmente uno dei telefoni più intriganti su cui lavorare. In caso di interesse, eccovi la pagina GitHub dedicata al codice sorgente del kernel.

Ricordiamo in conclusione che è già arrivato il primo update per OnePlus 10 Pro con migliorie alla fotocamera targata Hasselblad.