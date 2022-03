OnePlus 10 Pro, debutto globale il 31 Marzo 2022: tocca anche all'Italia?

I rumor su un possibile arrivo in Italia di OnePlus 10 Pro si susseguono già da tempo sul web, e siamo sicuri che dopo l’annuncio di oggi le indiscrezioni cresceranno ulteriormente. Oneplus, tramite un tweet pubblicato sull’account ufficiale, ha annunciato che il 31 Marzo 2022 avverrà il lancio globale del suo OnePlus 10 Pro.

Nel corso dell’evento, che ovviamente seguiremo su queste pagine, la compagnia cinese svelerà prezzo e data di lancio dello smartphone negli Stati Uniti, Europa ed India.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo troviamo un display OLED da 6,7 pollici a 1440p con refresh rate di 120Hz, una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 80W e wireless da 50W, e processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Sulla scocca posteriore troviamo tre fotocamere, caratterizzate da una lente principale da 48 megapixel, un sensore ultrawide da 50 megapixel ed un teleobiettivo da 8 megapixel. E’ presente anche una nuova modalità RAW Plus che consente di scattare foto in RAW, con tutti i vantaggi garantiti dalla fotografia computazionale, mentre per i selfie c’è un sensore da 32 megapixel.

OnePlus 10 Pro è stato lanciato in Cina a Gennaio 2022, e sicuramente rappresenta uno degli smartphone più attesi da parte gli appassionati della compagnia fondata da Carl Pei.