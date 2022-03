OnePlus 10 Pro finisce nella stratosfera: a breve arriverà in Italia

Mentre un buon numero di appassionati attende il debutto globale di OnePlus 10 Pro, il brand ha deciso di promuovere il suo dispositivo spedendolo nella stratosfera.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, nella giornata del 24 marzo 2022 è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di OnePlus un video in cui viene mostrato il lancio a 38.000 metri dello smartphone. Quest'ultimo è avvenuto in una zona scelta ad hoc in Germania. L'obiettivo? Chiaramente quello di mostrare le potenzialità fotografiche di OnePlus 10 Pro.

Infatti, l'azienda ha fatto scattare allo smartphone alcune foto dell'orizzonte, così da mettere in luce il reparto fotografico di seconda generazione realizzato in collaborazione con Hasselblad e dotato di OnePlus Billion Color Solution. Al termine del video, viene mostrato il recupero dello smartphone e scorrono rapidamente a schermo vari scatti effettuati da OnePlus 10 Pro direttamente dalla stratosfera. Insomma, sicuramente si è trattato di un "esperimento" interessante.

Per il resto, al netto dell'iniziativa del brand, ricordiamo che OnePlus 10 Pro arriverà in Italia dal 31 marzo 2022. Insomma, manca veramente poco al lancio nel nostro Paese. Nel frattempo, il marketing dell'azienda sembra aver attirato ancora una volta l'attenzione nel modo sperato, dato che il video della stratosfera non è di certo passato inosservato.