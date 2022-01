OnePlus 10 Pro è stato lanciato in Cina: ecco tutte le specifiche tecniche

Dopo aver pubblicato gli ultimi render pubblicitari di OnePlus 10 Pro nella giornata di ieri, poche ore fa OnePlus ha lanciato ufficialmente OnePlus 10 in Cina. La compagnia, inoltre, ha anche fornito alcuni interessanti dettagli tecnici sullo smartphone, completando così la sua scheda tecnica.

Al momento, OnePlus 10 Pro è stato lanciato solo in Cina, anche se non sappiamo il prezzo preciso di commercializzazione: un leak sul prezzo di OnePlus 10 Pro è comparso in rete pochi giorni fa, ma l'azienda produttrice non l'ha né confermato né smentito. Allo stesso modo, OnePlus non ha ancora confermato la release internazionale del telefono, né ha fornito una finestra temporale per il lancio nei mercati al di fuori della Cina.

Al momento, comunque, sul mercato cinese OnePlus 10 Pro è disponibile in due colorazioni, entrambe già mostrate dai render ufficiali e chiamate ufficialmente "Emerald Forest" e "Volcanic Black". In campo tecnico, OnePlus 10 Pro avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e 10 GB di RAM, mentre sarà venduto in due tagli di memoria, da 128 GB o da 256 GB.

OnePlus ha anche confermato che la batteria di OnePlus 10 Pro sarà da 5.000 mAh, un record tra gli smartphone OnePlus, e che il telefono supporterà le tecnologie SuperVOOC Flash Charge a 80 W cablato e AirVOOC a 50 W in wireless. Inoltre, il device supporta anche la ricarica wireless inversa. Stando ai test condotti dall'azienda, OnePlus 10 può essere caricato dallo 0% al 100% in soli 32 minuti da cablato, che diventano 47 in wireless.

Lo schermo del device è un display QHD+ AMOLED da 6.7" dotato di refresh rate a 120 Hz. Il refresh rate è dinamico e variabile, e si abbassa a 1 Hz quando il telefono è in fase di stop per risparmiare la batteria: OnePlus 10, infatti, avrà la tecnologia always-on per il display, che permetterà di visualizzare le notifiche e l'orologio senza dover sbloccare o accendere il device.

Passando al comparto fotocamera, l'obiettivo principale di OnePlus 10 Pro è da 48 MP, e viene combinato ad un grandangolo da 50 MP e ad un teleobiettivo da 8 MP. La selfie-camera, posizionata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e dotata di design punch-hole, è da 32 MP. La fotocamera del device è inoltre stata realizzata in collaborazione con Hasselblad.

Infine, OnePlus 10 Pro sarà lanciato in Cina con ColorOS 12, mentre il produttore ha confermato che la release globale del telefono monterà come sistema operativo Android 12 insieme a OxygenOS 12.