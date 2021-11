OnePlus 10 Pro si mostra con nuovi render: che modulo fotocamera Hasselblad!

Dopo appena cinque giorni dal leak dei primi render di OnePlus 10 Pro, firmati da OnLeaks e Zouton, i medesimi autori tornano alla carica con altre immagini che mostrano ancor più chiaramente il dispositivo nel suo splendore, in particolare il modulo fotocamera posteriore con quattro sensori firmati Hasselblad.

Il tipster Steve Hemmerstoffer, aka OnLeaks, e il portale Zouton hanno voluto esagerare in queste giornate di novembre 2021. Rispetto alle immagini trapelati in precedenza non ci sono grandi cambiamenti; tuttavia, finalmente possiamo dare un’occhiata al possibile design del pannello completo. A quanto pare, OnePlus 10 Pro dovrebbe dotarsi di uno schermo da 6,7 pollici con bordi leggermente curvi ai lati e sottilissimi sopra e sotto, assieme al notch punch-hole collocato in alto a sinistra.

Spostando l’occhio sul retro è impossibile fare a meno di notare le dimensioni del modulo fotocamera con firma Hasselblad a lato. Osservandolo nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di un modulo realizzato in metallo e contenente tre sensori, mentre il quarto cerchio sembra ospitare il flash. Una soluzione vistosa ma che evidenzia la natura di fascia alta dello smartphone stesso.

Ci sono anche dettagli aggiuntivi sul resto delle specifiche: si parla di 128/256 GB di archiviazione interna, accompagnati da 8/12 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 125W, standard che sembra piacere anche a OPPO per la linea Find X4. Trattandosi però di semplici rumor di mercato, consigliamo di considerarli con le pinze.

Rimanendo nel mondo OnePlus, ancora a ottobre abbiamo diffuso la lista di smartphone OnePlus che riceveranno Android 12.