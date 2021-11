OnePlus 10 Pro non ha più segreti: attenti alla ricarica wireless e al chipset!

Se giusto ieri si è discusso della possibile delusione per il comparto fotografia di OnePlus 10 Pro, oggi in rete trapela l’intera scheda tecnica dello smartphone top di gamma del colosso di Pete Lau. Non ci sono particolari sorprese, ma attenzione alla ricarica rapida che potrebbe supportare!

A pubblicare tutti i dettagli tecnici del dispositivo – ricordiamo, comunque, che si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze – è stato il portale 91mobiles assieme al famoso informatore OnLeaks o Steve Hemmerstoffer. Il design lo hanno già diffuso e lo conosciamo già: se anteriormente troveremo un display con bordi curvi e piccolo notch punch-hole in alto a destra a ospitare l’obiettivo per i selfie, sul retro figura il modulo fotocamera quadrato con loghi OnePlus e Hasselblad, a ricordare la collaborazione tra le due società.

Il pannello in dotazione a OnePlus 10 Pro dovrebbe essere un QuadHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, gestito dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (altrimenti noto ai tipster come Snapdragon 898, prossimo SoC top di gamma del produttore statunitense) abbonato a 8/12 GB di RAM LPDDR5 e archiviazione UFS 3.1 per 128 e 256 GB. La batteria da 5.000 mAh dovrebbe supportare la ricarica cablata da 125 W, perfetta per garantire una certa rapidità nel “fare il pieno”. Infine, passando alle fotocamere, troviamo un sensore principale da 48 megapixel, un ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP; anteriormente, invece, probabilmente troveremo un sensore da 32 MP.

Si parla anche del modello di fascia media OnePlus Nord N20 5G, di cui sono trapelati render e specifiche tecniche.