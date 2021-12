OnePlus 10 Pro non ha quasi più segreti: la scheda tecnica è in rete!

Gli smartphone della serie OnePlus 10 potrebbero debuttare al CES 2022, per poi essere lanciati entro il primo trimestre del 2022 in tutto il mondo. OnePlus, infatti, dovrebbe tenere la presentazione dei suoi prossimi smartphone flagship il 5 gennaio. In attesa dell'annuncio, comunque, un leak ha anticipato la scheda tecnica di OnePlus 10 Pro.

L'indiscrezione è trapelata dal profilo su Weibo del noto insider Digital Chat Station, piuttosto affidabile nel campo degli smartphone cinesi, e fornisce quasi tutta la scheda tecnica di OnePlus 10 Pro. Finora, infatti, sapevamo solo che tutta la serie OnePlus 10 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e che OnePlus 10 Pro sarà dotato di ricarica wireless.

Il post di Digital Chat Station condivide anzitutto interessanti informazioni sullo schermo di OnePlus 10 Pro, che sarà un display LTPO AMOLED curvo da 6.7" con refresh rate da 120 Hz e risoluzione 2K. Inoltre, il display sarà dotato di una selfie-camera con punch-hole da 32 MP, quest'ultima posizionata nell'angolo in alto a sinistra del pannello frontale.

Passando alla fotocamera principale, il sensore primario sarà da 48 MP, mentre il grandangolo sarà da ben 50 MP. Per quanto riguarda il teleobiettivo, invece, esso dovrebbe essere da 8 MP e fornire uno zoom ottico 3x. Non sappiamo ancora quanto sarà capiente la batteria, ma essa dovrebbe supportare il fast charging a 80 W quando collegato via cavo alla corrente e a 50 W in wireless.

Infine, il telefono dovrebbe avere fin dal lancio il sistema operativo ColorOS 12 basato su Android 12. Digital Chat Station non ha rilasciato altre informazioni sul device, ma quanto riportato dal leaker insieme agli altri rumor relativi al SoC dello smartphone, alla sua RAM e alla sua memoria, che dovrebbero essere rispettivamente 12 GB di LPDDR5 e fino a 256 GB di storage interno UFS 3.1, abbiamo una scheda tecnica praticamente completa di OnePlus 10 Pro.