OnePlus 10 Pro potrebbe non soddisfare alcuni amanti della fotografia: ecco perché

Si torna a parlare ancora una volta di OnePlus 10, trapelato in scheda tecnica e finestra di lancio qualche giorno fa. In questa occasione specifica il protagonista è però il modello Pro, di cui si è discusso di recente per quanto riguarda il comparto fotocamera. Ebbene, quest’ultimo potrebbe deludere alcuni fan della fotografia.

Stando a quanto ripreso da Gizchina in seguito ad affermazioni dei tipster Steve “OnLeaks” Hemmerstoffer e Ice Universe, OnePlus 10 Pro dovrebbe approdare con un teleobiettivo “normale” dotato di zoom ottico 3,3x e digitale 30x. Coloro che necessiteranno di uno zoom importante potrebbero quindi non ritenersi pienamente soddisfatti, specialmente data l’evoluzione delle fotocamere con altri modelli.

Non sono note, invece, informazioni più specifiche sul resto del modulo. Ciò che è certo è la continua collaborazione con Hasselblad, storico marchio nel mondo della fotografia. Proprio questo dettaglio non è da sottovalutare in quanto, dopo l’esordio visto con la serie OnePlus 9 e il lancio di modalità esclusive come XPan, la prossima iterazione dello smartphone top di gamma OnePlus dovrebbe godere di ulteriori benefici. Sarà interessante vedere cosa riserverà ai suoi fan, senza ombra di dubbio.

Alla collaborazione tra OnePlus e Hasseblad dovrebbe invece rispondere Xiaomi con la fotocamera Leica, nuovo partner in seguito alla conclusione della partnership con la rivale cinese Huawei.