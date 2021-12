OnePlus 10 Pro: OnePlus ha confermato la data di uscita e le specifiche tecniche

Prima di Natale, OnePlus ha comunicato che OnePlus 10 sarà presentato il 4 gennaio con un evento online. Ciò ha generato alcuni timori nei fan dei telefoni del colosso cinese, perché l'annuncio non faceva riferimento a OnePlus 10 Pro. Oggi, però, OnePlus è tornata sulla questione, confermando che anche OnePlus 10 Pro sarà mostrato il 4 gennaio.

La notizia arriva direttamente dal profilo di OnePlus su Weibo: potete vedere uno screenshot del post della compagnia nell'immagine in calce a questa notizia. OnePlus ha confermato anche la data di apertura dei preordini per entrambi degli smartphone della serie 10, che saranno prenotabili dalle dieci del mattino del 4 gennaio in Cina, ovvero dalle tre di notte del 4 gennaio in Italia.

L'azienda ha anche confermato che chi preordinerà OnePlus 10 e 10 Pro riceverà un "Gift Pack", dal valore complessivo di 1.000 Yuan, ovvero circa 139 Euro. Non è ancora chiaro cosa contenga questo "bonus preordine", però. Ovviamente, per il momento le prenotazioni sono limitate alla sola Cina.

Sempre su Weibo, negli ultimi giorni, OnePlus ha rivelato alcune caratteristiche tecniche di OnePlus 10 Pro, a partire dalla fotocamera: il device, infatti, avrà un sistema triple-camera posteriore composto da un sensore principale da 48 MP, da un grandangolo da 50 MP e da un teleobiettivo da 8 MP con supporto allo zoom ottico 3x.

Il display di OnePlus 10 Pro avrà la tecnologia LTPO, che dovrebbe permettere di risparmiare significativamente la batteria del device, la cui "vita" tra un ciclo di ricarica e l'altro dovrebbe dunque essere particolarmente prolungata. La tecnologia LTPO, poi, permetterà un refresh rate "flessibile" tra 1 Hz e 120 Hz, mentre il display avrà una risoluzione QHD+ e una diagonale di 6.7".

Infine, OnePlus ha già confermato che OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1. In particolare, l'azienda aveva annunciato che OnePlus 10 Pro sarà il primo smartphone con il chipset di Qualcomm: la previsione del colosso cinese, tuttavia, non si è avverata, poiché OnePlus è stata battuta sul tempo da compagnie come Motorola e Xiaomi.