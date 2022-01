OnePlus 10 Pro, ormai ci siamo: un rivenditore ha svelato varianti e presunti prezzi

Sono passate poche ore da quando il co-founder di OnePlus Pete Lau ha svelato parte delle specifiche di OnePlus 10 Pro, e ci sono già dei nuovi aggiornamenti. La variante Pro della lineup di smartphone 2022 del marchio cinese, infatti, è apparsa sul sito web del rivendore JD.com in Cina, che ha svelato le varianti con i relativi prezzi.

JD, nella fattispecie, osserva che OnePlus 10 Pro sarà disponibili nei modelli con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, 8GB/256GB e 12GB/256GB, almeno nel mercato domestico. Tutto però lascia intuire che gli stessi modelli potranno essere acquistati anche al di fuori dei negozi cinesi, Italia ed Europa comprese.

Per quanto riguarda le fasce di prezzo, le indicazioni emerse da JD sono le seguenti:

8/128GB: tra 470 e 627 Dollari;

8/256GB: tra 626 e 783 Dollari;

12/256GB: tra 626 e 783 Dollari.

Il tipster Why Lab ha invece ipotizzato che le tre varianti costeranno rispettivamente 627, 721 e 783 Dollari.

Ovviamente si tratta di prezzi relativi al mercato cinese, che potrebbero anche cambiare nel momento in cui lo smartphone sarà lanciato su quello internazionale. In particolare, come abbiamo visto anche per altri dispositivi simili, i costi sono soliti variare a seconda delle diverse tassazioni dei vari paesi.