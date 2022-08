OnePlus 10 Pro passa ad Android 13: Open Beta disponibile a breve in Europa

Finalmente Android 13 sta lentamente arrivando sugli smartphone top di gamma dei principali produttori globali: dopo il rilascio della beta su Samsung Galaxy S22 con One UI 5.0, anche OnePlus 10 Pro riceve la prima build Open Beta di OxygenOS 13 per tutti coloro che vogliono partecipare alla fase di test pre-lancio stabile.

Come da tradizione, l’annuncio della disponibilità della prima versione beta pubblica arriva tramite il forum della community OnePlus, dove il membro del team software Winkey W. Ha confermato l’arrivo di OxygenOS 13 OBT1 in India e nella regione nordamericana proprio in queste giornate; per quanto riguarda il pubblico europeo, l’azienda promette l’arrivo dell’update “nell’imminente futuro”. In altre parole, sarà necessario attendere qualche settimana.

Nel changelog si nota innanzitutto il nuovo motore di animazione Quantum Animation Engine 4.0, che già abbiamo conosciuto con il lancio ufficiale di OnePlus 10T 5G durante il quale è stato presentato proprio OxygenOS 13 con il suo design inedito Aquamorphic. Altre novità riguardano poi un'esperienza più fluida per la connettività degli auricolari, più animazioni e personalizzazioni per l’AOD, effetti sonori Dolby ottimizzati, HyperBoost GPA 4.0 per i giochi e altro ancora.

Non mancano i soliti problemi del caso, tipici di ogni prima Open Beta: ad esempio, in caso di aggiornamento OnePlus 10 Pro risulterà colpito da problemi con la registrazione di audio e video, foto sfocate, schermate nere e blocchi nell'app della fotocamera. Insomma, al momento della disponibilità anche in Italia dovrete essere cauti e valutare con molta attenzione se completare l’update o meno.