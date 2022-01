OnePlus 10 Pro: pubblicati nuovi render e dettagli sullo schermo in vista del lancio

Il lancio di OnePlus 10 e OnePlus 10 Pro è fissato per l'11 gennaio: a ridosso della presentazione ufficiale, OnePlus e i leaker stanno rilasciando moltissime informazioni sui prossimi device flagship del produttore cinese. Se ieri era toccato a prezzi e colorazioni di OnePlus 10, oggi sono trapelati nuovi dettagli tecnici dello smartphone.

Con un poster promozionale che potete vedere in calce, infatti, OnePlus ha presentato le specifiche dello schermo di OnePlus 10, che sarà un display Samsung LTPO 2.0 con una risoluzione 2K+ e un refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Inoltre, lo smartphone dovrebbe essere il primo al mondo dotato di un display always-on da 1 Hz.

La feature always-on del display significa che lo schermo rimane sempre attivo, benché con un refresh rate più basso (in questo caso da 1 Hz), anche quando il telefono entra in modalità riposo, rendendo più semplice il controllo dell'ora e delle notifiche senza sbloccare lo smartphone. La funzione, inoltre, non dovrebbe incidere troppo sulla vita della batteria del telefono, stando a quanto ripotato da OnePlus.

Il poster promozionale conferma che OnePlus 10 avrà ColorOS 12 preinstallato sul mercato cinese, mentre secondo alcuni leak il telefono potrebbe arrivare in occidente con sistema operativo Android 12. Inoltre, già un paio di mesi fa OnePlus ha confermato che OnePlus 10 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, presente sia sul modello Pro che sul modello standard.

Tra le altre conferme, inoltre, vi sono quella della batteria da 5.000 mAh con supporto al fast charging a 80 W cablato ed a 50 W in wireless. Invece, stando ai leak sulla fotocamera di OnePlus 10, il modello Pro avrà un sistema triple-camera dotato di un obiettivo principale da 48 MP, una lente grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP, insieme ad una selfie-camera da 32 MP.

Infine, OnePlus ha rilasciato nuovi render di OnePlus 10: la scorsa settimana, invece, l'azienda aveva mostrato le prime immagini ufficiali di OnePlus 10 Pro. Potete vedere i nuovi render in calce a questa notizia.