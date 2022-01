OnePlus 10 Pro, quando arriverà in Europa? Un leaker svela la finestra di lancio

OnePlus 10 Pro è stato lanciato in Cina una settimana fa, ma già non si fa altro che parlare della sua uscita occidentale. Lo smartphone dovrebbe seguire le orme di OnePlus 9 Pro e debuttare in Europa nel 2022, anche se non sappiamo ancora quando. Dei nuovi leak, però, sembrano far luce sulla finestra di lancio europea di OnePlus 10 Pro.

In particolare, secondo il tipster Yogesh Brar, OnePlus 10 Pro è entrato nella fase di private testing sia in Europa che in India, il che significa che il suo lancio sui due mercato potrebbe essere imminente: stando alle parole del tipster, riportate da 91Mobiles, OnePlus 10 Pro arriverà entro fine marzo sia in Europa che in India.

Lo stesso tipster ha rivelato che anche OnePlus Nord CE 2 uscirà in occidente: lo smartphone, pensato per il mercato indiano, sarà un device con potenza e prezzo da mid-range, e potrebbe debuttare in India nel mese di febbraio, poiché i testi privati su quest'ultimo si sarebbero appena conclusi positivamente. L'uscita europea dello smartphone potrebbe avvenire più in là nel 2022, probabilmente entro l'estate.

Dopo il lancio di OnePlus 10 Pro in Cina, comunque, sono emerse quasi tutte le informazioni tecniche sul device, che ha un SoC Snapdragon 8 Gen 1, insieme a una RAM da 8 GB. Lo schermo è un pannello LTPO AMOLED da 6.7" con risoluzione QHD+ (3126 x 1440p), dotato di una batteria da 5.000 mAh con il supporto al fast charging a 80 W cablato e a 50 W in wireless.

Infine, la fotocamera di OnePlus 10 Pro è di tutto rispetto: l'obiettivo principale è un Sony IM789 da 48 MP, mentre il grandangolo è un Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e il teleobiettivo è una lente da 8 MP. La selfie-camera, invece, è da 32 MP. Secondo Yogesh Brar, OnePlus 10 non riceverà modifiche hardware nella release internazionale, dunque il modello che sarà venduto in Europa e in India sarà lo stesso disponibile in Cina, fatto salvo il cambiamento di sistema operativo, poiché in occidente il telefono monterà Android 12.