OnePlus 10 Pro riceve aggiornamento di maggio 2022, le novità in arrivo

Se da una parte gli “smanettoni” possono già provare Android 13 su OnePlus 10 Pro grazie alla versione preview lanciata a metà maggio, dall’altra i possessori dello smartphone top di gamma del brand di Pete Lau potranno scaricare l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2022 con alcune novità interessanti.

Come da prassi, la società ha confermato il rilascio della patch di sicurezza mensile su OnePlus 10 Pro tramite il forum ufficiale, rivolgendosi in maniera particolare ai fan indiani che riceveranno per primi l’update. Il changelog ufficiale condiviso è il seguente:

Sistema

Stabilità del sistema migliorata

Risolto problema per cui la riproduzione della musica non funzionava correttamente quando il telefono era collegato a un kit Bluetooth per auto

Risolto problema di rumore che poteva verificarsi durante la registrazione dell'audio

Patch di sicurezza Android aggiornata a 2022.05

Telecamera

Risolto problema per cui le foto HDR potevano essere sovraesposte

Rete

Ottimizzata la stabilità delle telefonate

Questa build al momento è disponibile, come specificato sopra, esclusivamente per gli utenti indiani. Tuttavia, lo stesso staff ha confermato nel medesimo post che OnePlus 10 Pro riceverà l’aggiornamento di OxygenOS 12 su scala globale nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Se siete particolarmente interessati al dispositivo, ricordiamo che nelle nostre pagine potete trovare la recensione di OnePlus 10 Pro.