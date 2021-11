OnePlus 10 Pro: sarà il primo smartphone con chipset Snapdragon 8 Gen 1?

OnePlus 10 potrebbe essere lanciato a breve, forse già entro fine 2021. Se la presentazione del device fosse così prossima, però, il suo modello Pro potrebbe portare a casa un interessante record: OnePlus 10 Pro, infatti, potrebbe essere il primo telefono con SoC Snapdragon 8 Gen 1 al mondo.

Da un report recentemente lanciato da Gizmochina, infatti, emerge che sono tre i telefoni con Snapdragon 8 Gen 1 che saranno annunciati a dicembre: si tratta di OnePlus 10 Pro, di Xiaomi 12 e 12X e di Motorola Moto Edge X. Considerato che ormai pare certo che Xiaomi 12 e 12X saranno presentati dopo Natale, la sfida si riduce agli altri due contendenti.

Ad ogni modo, OnePlus 10 non verrà messo in commercio prima di gennaio 2022, mentre potrebbe essere venduto prima in Cina che in Europa: se l'uscita cinese è programmata per gli inizi del 2022, infatti, quella nel resto del mondo (Stati Uniti esclusi) potrebbe farsi attendere fino a marzo o aprile del prossimo anno.

Al momento, inoltre, buona parte della scheda tecnica di OnePlus 10 Pro è già nota ai fan, grazie ai numerosi leak trapelati sul web: accanto al chipset Snapdragon 8 Gen 1 viene confermato che il device avrà uno schermo AMOLED curvo da 6.7", con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, mentre vanterà un punch-hole posizionato in alto a sinistra sullo schermo.

Lo smartphone sarà disponibile nei tagli da 8 GB o 12 GB di RAM e con 128 GB o 256 GB di storage interno, con un supporto per schede microSD. Infine, la fotocamera di OnePlus 10 Pro sarà composta da un modulo realizzato da Hasselblad, con un sensore principale da 48 MP, un grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 MP.