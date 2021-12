OnePlus 10 Pro: spunta in rete video che svela il design, che cambiamento!

Neanche il tempo di confermare data di uscita e specifiche di OnePlus 10 Pro che in rete i tipster del settore smartphone hanno deciso di anticipare il produttore e svelare il suo design con un video “ufficiale”. Ecco come sarà, molto probabilmente, il nuovo dispositivo mobile ammiraglia della società di Pete Lau.

Grazie al leakster Mayank Kumar abbiamo accesso a quello che sembra essere un vero video firmato OnePlus rilasciato in Cina per mostrare al pubblico come sarà OnePlus 10 Pro. Dovesse ricevere l’ufficializzazione da parte del produttore cinese, confermerebbe al contempo tutti i precedenti leak diffusi negli ultimi mesi.

Ma come dovrebbe essere, dunque, OnePlus 10 Pro? Il video mostra subito il retro dello smartphone ove l’occhio casca immediatamente sul comparto fotocamera inedito e interessante: la forma rettangolare dal lato sinistro curvo a seguire la scocca viene riempita da quattro cerchi, uno occupato dal flash LED circolare e tre da sensori rispettivamente da 48 MP (grandangolare), 50 MP (ultra-grandangolare) e 8 MP telescopico con zoom 3,3x. Alla loro sinistra, invece, la scritta Hasselblad a ricordare la partnership tra le due società.

Anteriormente invece il display curvo fa il suo figurone, dotandosi di bordi sottilissimi superiormente e inferiormente e di notch punch-hole in alto a sinistra che, stando alle indiscrezioni delle scorse settimane, dovrebbe ospitare un sensore da 32 MP. Il filmato trapelato in rete non tratta ulteriori dettagli, che verranno confermati dunque l’11 gennaio 2022 con la presentazione ufficiale.

Ricordiamo, in conclusione, che OnePlus non si presenterà dal vivo al CES 2022, scelta condivisa anche da altre società come AMD, MSI e molti grandi nomi dell’industria tech.