OnePlus 10 Pro: trapelano online i primi render, il design della fotocamera sorprende

OnePlus sta lavorando al suo prossimo smartphone flagship da mesi, ma finora sono state poche le informazioni trapelate sul device. OnePlus 10 era stato protagonista di un leak lo scorso agosto, e ad ottobre si era parlato del sistema operativo di OnePlus 10. Oggi, invece, è trapelato il primo render del nuovo device flagship di Oneplus.

Le immagini non rappresentano il modello standard di OnePlus 10, ma lo OnePlus 10 Pro. La particolarità più interessante del render è sicuramente l'atipico alloggiamento della fotocamera, che ricorda vagamente quanto fatto da Samsung con la serie Galaxy S21 ma che rappresenta anche una novità assoluta per OnePlus. I render, comunque, appartengono ad un prototipo iniziale del device, il cui factory form definitivo potrebbe dunque essere molto diverso da quello mostrato dalle immagini.

Come si può vedere dal render che trovate in calce, lo smartphone avrà tre fotocamere e un flash, la cui posizione formerà un quadrato: inoltre, possiamo notare che lo smartphone non ha una lente periscopica, che invece è presente su gran parte dei device Android top di gamma. Non sappiamo se tale scelta verrà rispettata nella versione definitiva dello smartphone, che sarà messa in commercio verso la metà del 2022.

Al momento, riguardo alle specifiche tecniche di OnePlus 10 sappiamo veramente poco, e i render non sono di aiuto: sicuramente il modello base del device avrà due varianti, una con RAM da 8 GB e memoria da 128 GB e l'altra con RAM da 12 GB e memoria da 256 GB. Non sappiamo invece nulla sulle caratteristiche della versione Pro di OnePlus 10, che è anche quella rappresentata dai render, né conosciamo il chipset che verrà utilizzato dai device.