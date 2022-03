OnePlus 10 Pro ufficiale con camera Hasselblad di seconda generazione, da 919 Euro

OnePlus 10 Pro è arrivato anche in Europa! Dopo una moltitudine di teaser focalizzati sul comparto fotocamera firmato Hasselblad, vedi il caso del OnePlus 10 Pro inviato nella stratosfera, finalmente anche noi utenti del Belpaese possiamo accedere all’ultimo smartphone top di gamma della società di Pete Lau.

Nel corso dell’evento di presentazione odierno, OnePlus ha confermato che anche in Europa OnePlus 10 Pro arriverà dotato del chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm con modem 5G integrato, capace di operare a una frequenza massima di 3 GHz. Ad accompagnarlo sotto la scocca saranno, quindi, un totale di 10 GB di RAM e 128 GB o 256 GB lato archiviazione interna; la batteria, invece, sarà la cella dei record da 5.000 mAh con il supporto alla tecnologia di ricarica rapida cablata SuperVOOC Flash Charge a 80 W, e non mancherà neppure la ricarica wireless AirVOOC a 50W. Stando ai test dell’azienda, si parla di un’attesa di soltanto 32 minuti per la ricarica completa dallo 0% al 100%, contro i 47 minuti wireless.

Il comparto fotocamera resta comunque il pezzo forte del dispositivo: il setup sviluppato in collaborazione con Hasselblad con tecnologie di seconda generazione, prevede l’utilizzo di un sensore principale da 48 megapixel f/1.8 con OIS e messa a fuoco laser, seguito da una lente ultra-grandangolare da 50 MP f/2.2 e un teleobiettivo da 8 MP f/2.4 con PDAF, OIS e zoom ottico 3,3x. Per giunta, troviamo anche Auto HDR e la registrazione di video in 4K a 60/120fps e 8K a 24fps. Anteriormente, invece, troveremo un singolo sensore da 32 MP collocato in un notch punch-hole.

Quest’ultimo appare su uno schermo Fluid AMOLED LTPO2 da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ (1440 x 3216 pixel), aspect ratio 20:9, refresh rate dinamico e variabile da 1Hz a 120Hz, supporto a HDR10+ e picco di luminosità a 1300 nits. Infine, il sistema operativo in dotazione sarà Android 12 con personalizzazione OxygenOS 12.1 al lancio.

Il prezzo per il mercato europeo? OnePlus 10 Pro arriva anche in Italia nelle tonalità Volcanic Black ed Emerald Forest a 919 Euro per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, e 999 per la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con preordini aperti da oggi, 31 marzo 2022, e vendita nei negozi dal 5 aprile 2022.

Parallelamente al OnePlus 10 Pro, il produttore asiatico ha rivelato al pubblico il lancio dei nuovi auricolari OnePlus Buds Pro in tonalità Radiant Silver a 149 Euro.