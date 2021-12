OnePlus 10 Pro: la velocità di ricarica sarà impressionante secondo un leak

Con ogni probabilità, la linea OnePlus 10 sarà presentata al CES 2022, ai primi di gennaio a Las Vegas. In attesa di vedere da vicino il device, però, diversi leak stanno facendo il giro di internet, cercando di anticiparne le caratteristiche. Oggi, per esempio, sembra essere la volta di alcune speculazioni sulla scheda tecnica di OnePlus 10 Pro.

A farsi promotore del più recente leak relativo ai prossimi flagship di OnePlus è Digital Chat Station, noto leaker specializzato in dispositivi cinesi e ritenuto estremamente affidabile nelle sue previsioni. Secondo il leaker, in particolare, OnePlus 10 Pro avrà il fast charging a 80W quando collegato ad un alimentatore, e a 50 W in caso di ricarica wireless. Si tratta di un risultato incredibilmente positivo, soprattutto se a confronto con quello del predecessore, OnePlus 9 Pro, il cui fast charging arrivava al massimo a 65W.

OnePlus ha una reputazione ottime per la velocità di ricarica delle sue batterie, e OnePlus 10 non sembra essere da meno: negli ultimi anni, tuttavia, la compagnia ha dovuto anche subire la crescente concorrenza di altre aziende, come Xiaomi e Huawei, che hanno implementato sistemi di fast charging sui propri telefoni principali.

Accanto a questa indiscrezione, Digital Chat Station ha confermato i leak sulla scheda tecnica di OnePlus 10 Pro. In particolare, la fotocamera del device avrà una lente principale da 48 MP, un grandangolo da ben 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP, mentre la selfie-camera sarà da 32 MP, il doppio rispetto a OnePlus 9 Pro. Infine, OnePlus 10 Pro sarà uno dei primi smartphone con SoC Snapdragon 8 Gen 1 ad essere messi in commercio.