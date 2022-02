OnePlus 10 Pro viene sottoposto a uno stress test: il risultato è un disastro!

Mentre tutti si chiedono quando OnePlus 10 Pro arriverà in Europa, il popolare videomaker JerryRigEverything, pseudonimo di Zac Nelson, ha sottoposto lo smartphone OnePlus ai suoi brutali stress test, ottenendo un risultato imprevisto e decisamente problematico.

In particolare, il device sembra cavarsela bene in tutti i primi test, ovvero lo scratch test sullo schermo e quello con una lametta sulla scocca posteriore, su cui JerryRigEverything non ha nulla da segnalare. Il problema arriva però al momento del "bend test", che nel video in calce inizia al minuto 6:57.

Il bend test è quello in cui viene testata la resistenza del telefono al piegamento: a quanto pare, però, OnePlus 10 Pro sembra essere decisamente fragile sotto questo punto di vista, tanto da essersi letteralmente spezzato in due parti sotto la pressione delle sole mani di JerryRigEverything.

Non appena lo YouTuber inizia a piegare il telefono, il suo vetro posteriore inizia a incrinarsi, soprattutto al di sotto della fotocamera di OnePlus 10 Pro, realizzata in collaborazione con Hasselblad. Quando JerryRigEverything decide di esercitare una pressione maggiore, OnePlus 10 si spezza in due metà, con la parte superiore che si ripiega su quella inferiore.

Dopo aver distrutto il telefono, lo YouTuber ha pensato bene di aprirlo per capire cosa possa aver causato un simile crollo dell'integrità strutturale in caso di piegamento: a quanto pare, la crepa principale del telefono si è formata appena sopra la batteria, il cui posizionamento sembra aver creato le condizioni perfette per la distruzione del device. Anche la gabbia di metallo di spessore ridotto sembra aver giocato un ruolo non secondario, facilitando la rottura dello smartphone.

Ovviamente vi ricordiamo che quello di JerryRigEverything è solo uno stress test, con il preciso compito di spingere al limite lo smartphone, sul quale probabilmente nessun utente applicherebbe mai una forza pari a quella impiegata dallo YouTuber. Insomma, se avete in programma di acquistare il telefono potete dormire sonni tranquilli: è decisamente improbabile che il vostro OnePlus 10 si spezzi come accaduto durante il video. Intanto, potete dare un'occhiata anche al primo teardown di OnePlus 10 Pro.