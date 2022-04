OnePlus 10, trapela il modello 'base': le specifiche sono da top di gamma

Con l'uscita internazionale di OnePlus 10 Pro a marzo e l'imminente arrivo di OnePlus 10R, alcuni fan si sono chiesti se l'azienda cinese realizzerà mai uno OnePlus 10 "vanilla". A quanto pare, la risposta alla domanda sarebbe affermativa: OnePlus 10, infatti, è stato leakato nelle scorse ore in rete con una scheda tecnica completa.

Il leak, che arriva a meno di una settimana dal lancio di OnePlus 10R in alcuni mercati, è stato condiviso dal portale Digit, che riferisce di avere ottenuto le proprie informazioni dal popolare tipster OnLeaks. Le indiscrezioni, comunque, riportano una scheda tecnica quasi completa di OnePlus 10, che per il momento vi invitiamo a prendere con le pinze, in mancanza di conferme ufficiali.

A quanto pare, OnePlus 10 sarà venduto in due varianti che differiranno l'una dall'altra per il chipset utilizzato: nello specifico, una monterà uno Snapdragon 8 Gen1+ di Qualcomm mentre l'altra sarà dotata di un Dimensity 9000 di MediaTek. A livello di performance, sembra che le due versioni del device saranno decisamente simili: d'altro canto, il chip MediaTek supera di poco quello di Qualcomm nei benchmark. Ciò tuttavia potrebbe anche significare che lo Snapdragon 8 Gen1+ non sarà un grande upgrade rispetto allo Snapdragon 8 Gen1, almeno in termini di potenza.

Come il fratello maggiore, poi, anche OnePlus 10 avrà un sistema triple-camera posteriore, che però sarà dotato di obiettivi meno avanzati di quelli della controparte "Pro": nello specifico, la fotocamera principale del device sarà da 50 MP, ma il suo grandangolo si fermerà a 16 MP, mentre al posto del teleobiettivo troveremo una lente macro da 2 MP. Nonostante ciò, anche OnePlus 10 avrà una fotocamera brandizzata Hasselblad.

Infine, il telefono sarà dotato di una buona batteria da 4.800 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 150 W, che dovrebbe peraltro superare quella a 65 W e a 80 W di OnePlus 10 Pro. Secondo GSMArena, il fast charging a 150 W dovrebbe permettere allo smartphone di effettuare una ricarica completa nel giro di 20 minuti o meno.