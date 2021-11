OnePlus 10: trapelano scheda tecnica e finestra di lancio, arriverà prima del previsto?

Solo ieri vi abbiamo mostrato i primi render di OnePlus 10 leakati online, che mostrano l'impressionante fotocamera Hasselblad montata sul device. Oggi tuttavia, sono trapelate in rete nuove informazioni sullo smartphone, relative in particolare alle sue specifiche tecniche ed alla sua data di lancio, che potrebbe essere più vicina di quanto pensassimo.

Secondo i leak, OnePlus 10 avrà uno chipset Snapdragon 898 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, mentre pare che non saranno messe in commercio varianti del dispositivo con altri tagli di RAM o di storage interno. Lo schermo di OnePlus 10 sarà un pannello in 1440p da 6.7" con refresh rate a 120 Hz, in linea con quello degli altri dispositivi Android di fascia alta attualmente sul mercato. Infine, la batteria del device sarà da 5.000 mAh e supporterà il fast charging a 125 W, che dovrebbe permetterne la ricarica completa in circa venti minuti.

I render pubblicati ieri e visibili al link in calce confermano la disposizione quadrata della fotocamera, che sarà prodotta da Hasselblad: in particolare, la fotocamera principale dello smartphone sarà composta da tre sensori, di cui probabilmente uno grandangolare e un teleobiettivo, e un flash LED. I render, inoltre, confermano un precedente leak su OnePlus 10 Pro, mostrando il design a griglia della fotocamera.

Riguardo alla data di lancio del device, le informazioni arrivano dal leaker Yogesh Brar, che ha detto a 91Mobiles che OnePlus 10 è già in fase di test in Europa e in Cina e dovrebbe essere lanciato sul mercato nel mese di febbraio 2022, o addirittura alla fine di gennaio. Se la finestra di lancio fosse confermata, si tratterebbe di un anticipo di più di due mesi rispetto a OnePlus 9, lanciato lo scorso aprile. La scelta di anticipare l'uscita di OnePlus 10 dovrebbe essere legata al mancato rilascio della versione "T" di OnePlus 9.