OnePlus 10 Ultra in arrivo: trapelano le specifiche tecniche, che fotocamera!

Archiviata la questione dell'annuncio di OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, sono in molti a domandarsi cosa abbia in serbo OnePlus per il mese di maggio, dal momento che, stando a dei leak emersi a inizio 2022, l'azienda avrebbe in programma il lancio di almeno uno smartphone per ogni mese dell'anno.

A quanto pare, il mese appena iniziato potrebbe essere quello del lancio cinese di OnePlus 10 e OnePlus 10 Ultra, che dovrebbero completare la serie 10 del produttore con uno smartphone di fascia midrange e uno di fascia alta. A questi ultimi, più avanti nel corso del 2022, dovrebbe aggiungersi anche lo smartphone di fascia bassa OnePlus 10R Lite.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da diversi leaker, tra cui il noto insider indiano Yogesh Brar, OnePlus avrebbe dato inizio ai test su OnePlus 10 Ultra, il cui lancio dovrebbe dunque essere dietro l'angolo. Allo stesso modo, anche i test su OnePlus 10 "vanilla" sarebbero appena iniziati, con un'uscita di quest'ultimo programmata in parallelo a quella del device top di gamma.

Altri esperti di settore, poi, hanno riportato che OnePlus 10 Ultra sarà simile a OnePlus 10 Pro, almeno dal punto di vista tecnico, con la maggior parte dei miglioramenti concentrati sul lato della fotocamera. In particolare, quest'ultima dovrebbe comprendere un sistema triple camera con una lente principale da 48 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e una lente periscopica da 8 MP. La selfie-camera del dispositivo, invece, dovrebbe essere da 32 MP.

Lato tecnico, le novità non sembrano essere troppe: confermata la presenza dello Snapdragon 8 Gen 1+ di Qualcomm, che dovrebbe risolvere i problemi di surriscaldamento del predecessore, mentre lo schermo del device dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,7" con risoluzione FullHD+. La batteria dello smartphone, infine, dovrebbe essere da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 80 W e a 50 W.

Per quanto riguarda OnePlus 10 "base", invece, il dispositivo potrebbe arrivare con un SoC MediaTek Dimensity 9000 o, benché decisamente meno probabile, con uno Snapdragon 8 Gen 1 in versione "standard". Anche in questo caso lo schermo sarà un AMOLED da 6,7", mentre la batteria del device sarà meno capiente, attestandosi sui 4.800 mAh, ma supporterà la ricarica SuperVOOC a 150 W.