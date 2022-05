OnePlus 10 Ultra come sarà? Nuovi render danno un'idea del design

OnePlus 10 Ultra è ancora immerso in una coltre di mistero che non ci permette esattamente di inquadrarlo nelle specifiche tecniche o nel design; eppure, alcuni tipster e designer appassionati di smartphone cercano di dare un’idea a tutti i fan con, ad esempio, qualche render e dato tecnico di OnePlus 10 Ultra.

Chiariamo sin da subito che questa indiscrezione ripresa da MyDrivers, rispettato portale cinese del settore tech, ha origine da un blogger che fino a oggi non ha un record particolarmente notevole di design e tip, ergo bisogna considerare i dati diffusi con estrema cautela.

I render che trovate in copertina e in calce alla notizia cercano di offrirci un’anteprima, uno sneak peek di quello che potrebbe essere OnePlus 10 Ultra, lo smartphone flagship per eccellenza proposto dalla società di Pete Lau nel 2022. Come potete vedere, il design non risulta alquanto differente rispetto alla variante Pro – a tale proposito, eccovi la recensione di OnePlus 10 Pro -, con uno schermo sempre curvo sui lati e con il caratteristico modulo fotocamera rettangolare che sembra originare direttamente dalla scocca.

La vera novità dovrebbe riguardare il comparto in sé: si parla, infatti, di un teleobiettivo a periscopio con zoom 3,3x o 5x, accompagnato da una fotocamera principale dalla risoluzione superiore rispetto a quella del OnePlus 10 Pro e, dulcis in fundo, una lente ultra-grandangolare anch’essa ad alta risoluzione. Rimane ovviamente la collaborazione con Hasselblad, mentre il chip in dotazione dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1+ di casa Qualcomm ancora in attesa di presentazione.

Intanto, la stessa OnePlus ha annunciato un evento di lancio per nuovi prodotti Nord.